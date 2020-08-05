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Son dakika! Corendon Airlines, Capital 500'deki sırasını yükseltti

Son dakika gelişmesine göre Ekonomi dergisi Capital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan Capital 500 araştırmasında geçen yıl 273. sırada yer alan Corendon Airlines, bu yıl yerini 66 basamak artırmayı başardı.

Son dakika! Corendon Airlines, Capital 500'deki sırasını yükseltti
05.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:48

Ekonomi dergisi Capital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan Capital 500 araştırmasında geçen yıl 273. sırada yer alan Corendon Airlines, bu yıl yerini 66 basamak artırmayı başardı.

Corendon Airlines Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Türker, şirketlerin 2019 cirosu baz alınarak yapılan araştırmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 273. sırada yer alan Corendon Airlines'ın, bu sene 207. sıraya yükselerek başarısını bir kez daha ispatladığını belirtti.

Geçen yıl 2 milyar 223 milyon 915 bin 957 liralık net satış ile ulaştırma sektörü sıralamasında 6. sırada yer aldıklarını kaydeden Türker, şirket merkezinin yer aldığı Antalya'nın en büyük şirketleri arasında ise 3. sıraya yerleştiğini vurguladı.

Listeye 2011'de 431. sıradan girdiklerini anımsatan Türker, "Geçtiğimiz 9 sene içerisinde gerçekleşen Corendon Airlines'ın büyüme trendi, Capital 500 listesine de yansıdı ve listede yıllar içerisinde 224 sıra yükselerek 207. sıraya yerleştik. 2019 listesine göre ise yerimizi 66 sıra daha yükselttik. Bu yükselişin sebebi hem 2019'da hedeflediğimiz yolcu sayısına ulaşmamız, birim gelirlerde bir önceki yıla göre artış sağlanması ve döviz kurlarındaki yükseliş oldu." ifadelerini kullandı.

Türker, şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda 2020 turizm sezonunda da filo ve hat sayısını artırarak ciroyu yükseltmek hedefinde olduklarını, ama salgın sebebiyle kısa vadeli hedeflerde değişiklik yapmak durumunda kaldıklarını vurguladı.

Avrupa'dan Türkiye'deki turistik destinasyonlara olan kısıtlamalar dolayısıyla talebin azaldığına dikkati çeken Türker, "Bu sezon, etnik popülasyona hitap eden ve Avrupa'dan Anadolu şehirlerine düzenlenen karşılıklı seferlere ağırlık veriyoruz. Bir yandan da 2020-2021 kış ve 2021 yaz hatlarımızın hazırlığı içerisindeyiz. Umudumuz, 2021 sezonunda turistik talebin artması ile büyüme stratejimize kaldığımız yerden devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Corendon Airlines geçtiğimiz ay açıklanan "Fortune 500 Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" sıralamasında da bir önceki seneye göre 40 sıra yükselerek 158. sırada yer almıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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