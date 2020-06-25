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Son Dakika | Corendon Airlines Brüksel'den Eskişehir'e direkt seferlere başlıyor

Son dakika haberine göre Son yıllarda Avrupa'dan Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşlarının sayısını artıran Corendon Airlines, 3 Temmuz itibariyle yaz sezonu boyunca Brüksel'den Eskişehir'e düzenleyeceği uçuşların programını açıkladı.

Son Dakika | Corendon Airlines Brüksel'den Eskişehir'e direkt seferlere başlıyor
25.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:08

Son yıllarda Avrupa'dan Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşlarının sayısını artıran Corendon Airlines, 3 Temmuz itibariyle yaz sezonu boyunca Brüksel'den Eskişehir'e düzenleyeceği uçuşların programını açıkladı.

Avrupa'daki Türklerin memleketlerine direkt seferler ile ulaşmasını kolaylaştırmak için Avrupa-Anadolu hatlarındaki uçuş sayılarını düzenli olarak arttıran Corendon, Eskişehir, Emirdağ ve Afyonlu Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Belçika ve çevresindeki talebi göz önüne alarak bu hattı da uçuş programına ekledi.

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, pandemi sürecine rağmen Avrupa'dan memleketlerine seyahat etme özlemi duyan çok sayıda Türk vatandaşı olduğu için bu sezon düzenleyecekleri bu uçuşların yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Karaer, Corendon Airlines olarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na ilk uçuşlarını 05 Ağustos 2009 tarihinde Boeing 737-300 tipi bir uçakla yaptıklarını, şimdi ise 3 Temmuz itibariyle Brüksel-Eskişehir hattına haftada 2 uçuş düzenleyerek yeniden başlayacaklarını açıkladı. "Amacımız, Brüksel'de base olan Boeing 737-800 tipi uçağımız ile yapacağımız bu uçuşlara yılın 12 ayı boyunca uçuş planını sürekli genişleterek devam etmek" şeklinde konuştu. Corendon Airlines, 27 Haziran itibarıyla Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan Anadolu'nun 12 şehrine uçuşlara da başlayacak.

Biletlerini Corendon Airlines'dan alan yolculara rezervasyon esnekliği

Corendon Airlines ayrıca pandemi sürecinde bir yandan tatile özlem duyarken bir yandan da değişen gündem ve ülkelerin farklı uygulamaları sebebiyle rezervasyon yaparken endişe taşıyan misafirleri için esnek rezervasyon imkanı sağlayarak yolcularının biletlerine güvence veriyor. "Biletin Güvende" kampanyası ile yolcuların içleri rahat bir şekilde Corendon Airlines'dan rezervasyon yapabileceklerini anlatan Yıldıray Karaer, "Misafirlerimizin rahatı için bu süreçte tüm rezervasyonlarda ücretsiz tarih ve hat değişim imkanı sunuyoruz. Biletini 15 Temmuz 2020 tarihine kadar Corendon Airlines'dan alan yolcularımız, uçuş tarihlerine 7 gün kalana kadar tarih ve hat değişikliği talebinde bulunabilecekler. Tatil planlarına esneklik tanıyarak rezervasyona teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu kampanya, 2020 Yaz sezonu süresince yani 31 Ekim 2020'ye kadar sürecek. Yolcularımız uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilecek ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilecekler." dedi

Corendon Airlines'ın Brüksel-Eskişehir seferleri 39,99 Euro'dan başlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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