ÇÖP KOVASINA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

NİĞDE'de çöp kovasına saldırıp, zarar veren bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

NİĞDE'de çöp kovasına saldırıp, zarar veren bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez bağlı Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında bulunan çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar verdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Niğde Belediyesi'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı