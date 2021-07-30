ÇÖP KOVASINA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
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ÇÖP KOVASINA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de çöp kovasına saldırıp, zarar veren bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

NİĞDE'de çöp kovasına saldırıp, zarar veren bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez bağlı Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında bulunan çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar verdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Niğde Belediyesi'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇÖP KOVASINA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
ÇÖP KOVASINA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
ÇÖP KOVASINA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
ÇÖP KOVASINA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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