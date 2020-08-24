Son dakika! Çöp atılan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü
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Son dakika! Çöp atılan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da 2 çocuk annesi ev hanımı Yeliz Tok, "Genç Girişimci Kadınlar Tarımda Güçleniyor Projesi" kapsamında, eşine ait çöp dökülen araziyi 1 yıl içinde lavanta bahçesine çevirmeyi başardı.

Son dakika! Çöp atılan araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü
24.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:27

Adana'da 2 çocuk annesi ev hanımı Yeliz Tok, "Genç Girişimci Kadınlar Tarımda Güçleniyor Projesi" kapsamında, eşine ait çöp dökülen araziyi 1 yıl içinde lavanta bahçesine çevirmeyi başardı.

Eşi Samet Tok'un 2016 yılında işini kaybetmesiyle arayış içine giren Yeliz Tok, kız kardeşinin teşvikiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Girişimci Kadınlar Tarımda Güçleniyor Projesi"ne başvurdu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) verilen girişimcilik kursunu başarıyla bitiren Tok, hazırladığı lavanta bahçesi projesiyle Türkiye çapında düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü kazandı.

Tok, aynı yıl hayata geçirdiği proje kapsamında Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi'ndeki 5 dönümlük çöp atılan arazide çalışmaya başlayarak 1 sene içinde burayı lavanta bahçesine çevirdi.

Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında eşinin işini kaybetmesiyle kendisi için yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Kız kardeşinin teşvikiyle "Genç Girişimci Kadınlar Tarımda Güçleniyor Projesi"ne başvurduğunu anlatan Tok, "Hayatımda hiç tarım ve hayvancılık bilgim olmadığı için başta olumlu bakmadım ancak kardeşimin ısrarı üzerine katıldım. KOSGEB'de aldığımız 10 günlük kursun ardından bir proje hazırlamam gerekiyordu. Ben de çok sevdiğim lavantayla ilgili bir proje hazırladım." dedi.

Tok, atıl durumdaki arazinin lavanta ekimi yapılarak değerlendirilmesi projesinin çok olumlu tepkiler aldığını ve Türkiye birinciliği kazandığını belirtti.

Projeye başladıktan bir yıl sonra kendisini teşvik eden kardeşini kaybettiğini anlatan Tok, vazgeçmeyerek onun anısını yaşatmak için çalışmasına dört elle sarıldığını söyledi.

Öncelikle çöp atılan 5 dönümlük araziyi temizlediğini ve ardından toprağı hazır hale getirerek lavanta ekimi yaptığını dile getiren Tok, "Atıl durumdaki araziyi değerlendirdik ve bölgeye yeni bir turizm alanı kazandırmış olduk. İlk başta hem bizim hem köydekiler için bu bitki yabancıydı ve önce bitkiyi tanıtmamız ve tanımamız gerekiyordu. Nereye satacağımızı bile bilmiyorduk. 'Olmadı, bahçesine ev yapar otururuz' dedik." ifadelerini kullandı.

Çiçekleri görmeye gelen çok insan olunca işi turizme dönüştürmeye karar verdiklerini kaydeden Tok, şöyle devam etti:

"Önce çiçek kurutma, sonra yağ çıkartma, sonra turizme geçtik. İnsanları burada küçük bir kahvaltı salonuyla ağırlamaya başladık. Çok da iyi talep aldık. Bölgeye çok güzel bir turizm alanı katmış olduk. Şu anki durum çok iyi, her yıl talep daha da artıyor. Adana dışından bir sürü insan ağırlıyoruz. Hatta yurt dışından takipçilerimiz, Adana ve çevre illere geldiklerinde bizi de ziyarete geliyorlar. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz."

Tok, lavanta bahçesi sayesinde hem aile ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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