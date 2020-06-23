Son Dakika: ÇOMÜ'de uluslararası öğrenci başvuruları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: ÇOMÜ'de uluslararası öğrenci başvuruları başladı

Son dakika güncel haberine göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), 2021-2021 eğitim-öğretim yılı uluslararası öğrenci başvuruları başladı.

Son Dakika: ÇOMÜ'de uluslararası öğrenci başvuruları başladı
23.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:52

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), 2021-2021 eğitim-öğretim yılı uluslararası öğrenci başvuruları başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu yıl uluslararası öğrencilere 1179 kontenjan tahsis edildi.

Başvurular 3 Ağustos'a kadar iso.comu.edu.tr adresinden on-line olarak ücretsiz bir şekilde yapılabilecek.

Yerleştirme sonuçları da 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 7-11 Eylül tarihlerinde ise yerleşme hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacak.

Adaylar başvuru koşullarına ve başvuru kabul ve kayıt takvimine student.comu.edu.tr adresinden ulaşabilecek.

ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, şu bilgileri paylaştı:

"Eğitimde uluslararasılaşmaya büyük önem veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi son yıllarda yabancı uyruklu öğrenci sayısında büyük bir aşama kaydetti ve uluslararası öğrencilerin Türkiye'de en çok tercih ettiği üniversitelerden biri haline geldi. 2019-2020 öğretim yılında 426 yeni kayıt ile 65 farklı ülkeden 1772 uluslararası öğrencinin okuduğu üniversitemiz, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın ÇOMÜ'nün araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda 2020-2021 öğretim yılında uluslararası öğrenciler için 1179 yeni kontenjan tahsis etti."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Haber
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Polis kılığına giren hırsızlar, tatlıcıya baskın yapıp müşterileri soydu
Polis kılığına giren hırsızlar, tatlıcıya baskın yapıp müşterileri soydu
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Son Dakika: ÇOMÜ'de uluslararası öğrenci başvuruları başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:55:55. #1.15#
title