Son dakika! "Çok yüksek riskli" kent Sinop'ta cenaze, taziye ve ev ziyaretleri uyarısı
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Son dakika! "Çok yüksek riskli" kent Sinop'ta cenaze, taziye ve ev ziyaretleri uyarısı

08.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:11
Son dakika!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka görünme oranında 154,12'lik artışla ilk sırada yer alan Sinop'ta, vatandaşlara, cenaze ve taziyelere katılmama ile eş dost ziyaretleri yapılmaması uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka görünme oranında 154,12'lik artışla ilk sırada yer alan Sinop'ta, vatandaşlara, cenaze ve taziyelere katılmama ile eş dost ziyaretleri yapılmaması uyarısında bulunuldu.

"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Sinop'ta, vaka artışı hızının düşürülmesi için bazı ek tedbirler uygulanmaya başlandı.

Valilik koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında kentte, filyasyon ekiplerinin sayısı yükseltilerek, günlük yapılan test oranı da artırıldı.

Sinop Belediyesi de pazarcı esnafına yönelik ek tedbirler getirdi. Alınan karar çerçevesinde pazarlarda açılan tezgah sayısı yarıya indirildi. Zabıta ekipleri pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yapmaya başladı.

Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara bir kez daha kurallara uymaları çağrısı yaptıklarını söyledi. Kentte salgının şu an kamu hizmetlerini aksatacak bir durumda olmadığını vurgulayan Karaömeroğlu, "Biz gereken tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." dedi.

Karaömeroğlu, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, şöyle konuştu:

"Ama biz ne kadar tedbir alırsak alalım, insanlar eş, dost akraba ziyareti yapmaya devam ettikçe, cenaze taziye ziyaretlerine gitmeye devam ettikçe, hiçbir yol alamayız. Yani akşamları eş, dost, akraba ziyaretlerini azaltmamız lazım. Bu iş hep birlikte olacak. Yalnız sadece bizim karar almamızla olmaz. İnsanların en özellerine kadar oto kontrollerini sağlamaları lazım. Hep birlikte mücadele edersek ancak bu mücadeleyi kazanabiliriz."

Karaömeroğlu, alınan tedbir sayesinde ilerleyen günlerde vaka sayılarında azalma beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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