Son dakika haberleri | Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
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Son dakika haberleri | Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

04.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:22

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Vali Erdinç Yılmaz, beraberindekilerle Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

İşletmelerde incelemelerde bulunan Yılmaz, Kovid-19 tedbirlerine ilişkiler uyarılarda bulundu.

Yılmaz, gazetecilere, il genelindeki tedbirlerin arttırıldığını söyledi.

Kovid-19'la mücadeleye vatandaşların destek olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşların desteği olmazsa bizim mücadelemiz bir noktaya kadar olabiliyor. Tespitlerimize göre bu yayılımın en önemli sebeplerinden biri ev ziyaretleridir. Osmaniyeli hemşerilerimden özellikle istirham ediyorum; akraba ve komşu ziyaretlerimizi erteleyelim. Cenazelere katılımı az tutmaya çalışalım, taziyeleri telefonla bildirelim. Bu tabloyu beraber değiştirelim. Alınan tedbirlere uymak zor değil. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Bu tablo değişmediği sürece çocuklarımız okullarından geri kalıyor, kafe ve restoran işletmecilerimiz iş yerlerini açamıyor. Kurallara dikkat edersek, dikkat etmeyenleri uyarırsak çok kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum."

Son dakika haberleri | Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Son dakika haberleri | Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Son dakika haberleri | Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Son dakika haberleri | Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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