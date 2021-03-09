Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
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Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı

09.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:36
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı

Son dakika haberine göre KORONAVİRÜS salgınında 'çok riskli' iller arasında bulunan Edirne'de, yoğunluk yaşanan cadde ve sokakların girişlerine sınırlama getirildi.

KORONAVİRÜS salgınında 'çok riskli' iller arasında bulunan Edirne'de, yoğunluk yaşanan cadde ve sokakların girişlerine sınırlama getirildi. Polis ekipleri, cadde ve sokakların girişlerini demir bariyerlerle kapatırken, kentte çay ocaklarının faaliyetleri de 2 hafta süreyle durduruldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan Edirne'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. Kent merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Çilingirler Caddesi'ne girişlere sınırlama getirildi. Bu caddelerin bazı ara sokaklara girişleri ise tamamen kapatıldı. Polis ekipleri, sınırlama getirilen caddelerin girişlerini demir bariyerlerle kapattı. Tedbirler kapsamında Saraçlar Caddesi'nin 4 metrekareye 1 kişi olarak sınırlandırıldığı belirtildi. Girişlerini kısıtlama getirilen caddelere girişlerde HES kodu uygulaması getirileceği de kaydedildi.

Polis ekipleri sık sık anonslar yaparak vatandaşları alınan tedbirlere uymaları yönünde uyardı. Anonslarda, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen, rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya dikkat edelim" denildi.ÇAY OCAKLARININ FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Tedbirler kapsamında Edirne'de çay ocaklarının faaliyetleri de geçici olarak durduruldu. Kararla, çay ocakları bugünden itibaren 2 hafta süreyle faaliyetlerine ara verecek. Alınan karar, Edirne Kahveciler Odası tarafından üyelerine duyuruldu.


- Edirne
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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