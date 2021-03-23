Son dakika! "Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da 3 eğlence mekanında yakalanan 106 kişiye ceza

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 3 ruhsatsız eğlence mekanında polis ekiplerince yapılan denetimlerde 106 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 3 ruhsatsız eğlence mekanında polis ekiplerince yapılan denetimlerde 106 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, Selçuklu ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 eğlence mekanında denetim yaptı.

Polis, denetlediği eğlence mekanlarındaki 106 kişiye, "sosyal mesafe", "maske" ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.

Üç eğlence mekanının da mührü bozulmuş

Denetlenen iş yerlerinin daha önceden zabıta ekiplerince mühürlendiği ancak mührün bozulduğu tespit edildi. İş yeri sorumluları Ethem C, Osman K. ve Celalettin E. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Üç iş yeri de zabıta ekiplerince tekrar mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler