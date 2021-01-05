Çok sayıda dolandırıcılıktan kaydı bulunan zanlı yakalandı

Çok sayıda dolandırıcılıktan kaydı bulunan zanlı yakalandı

İZMİR'de, alış veriş yaptıktan sonra ödemeyi İsviçre Frank'ı diyerek Danimarka Kron'u vererek dolandıran kişi, polis ekipleri tarafından yemek yediği sırada yakayı ele verdi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir telefoncu dükanından dolandırılma şikayeti aldı. Konuya ilişkin araştırma başlatan ekipler, bir şüphelinin iş yerine geldiğini ve telefon satın aldığını, ödemeyi ise İsviçre Frank'ı diyerek Danimarka Kron'u vererek yaptığını tespit etti. İş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin çok sayıda dolandırıcılıktan kaydı bulunan R.E.A.(44) olduğunu belirledi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde dolandırıclık faaliyetini sürdüren R.E.A., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden kaçamadı. R.E.A.'nın, Konak ilçesindeki bir restoranda yemek yediği sırada yakayı ele verdi. Gözaltına alınan R.E.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. R.E.A.'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı