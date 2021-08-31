Son dakika: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı
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Son dakika: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı

Son dakika: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düğün töreni düzenleyen bir çift, gelin arabası olarak tercih ettikleri biçerdöveri süsleyerek tur attı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düğün töreni düzenleyen bir çift, gelin arabası olarak tercih ettikleri biçerdöveri süsleyerek tur attı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Göknebi Mahallesi'nde yaşayan Melih Uğurlu ve Özlem Büyükkaragöz çifti, düzenledikleri düğün töreni ile evlendi. Gelin arabası için çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen damat Uğurlu, biçerdöveri süsledi. Gelin arabası olarak hazırlanan biçerdöverin ön camına asılan "Ömrümün Hasatı" yazısı ise görenleri gülümsetti. Sandalyeye çıkarak gelinlikle biçerdövere binmeye çalışan Büyükkaragöz'e, damat ve çevredekiler tarafından yardım edildi. Mutlu çift, çevredekilerin şaşkın bakışları ve yoğun ilgisiyle konvoy düzenledi. - ESKİŞEHİR

Son dakika: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı
Son dakika: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı
Son dakika: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı
Son dakika: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, biçerdöveri gelin arabası yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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