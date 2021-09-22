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Son dakika... Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı

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Son dakika... Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı

Son dakika gündem haberine göre Adana'da kocası tarafından kıskançlık yüzünden iki çocuğunun gözü önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da kocası tarafından kıskançlık yüzünden iki çocuğunun gözü önünde öldürülen kadının cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053. Sokak'taki iki katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Burhan D. (36) sabah saatlerinde 3 ve 7 yaşındaki iki erkek çocuğuyla birlikte Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki ablasının evine gitti. Burhan D., ablasına "Çocuklar sana emanet" diyerek teslim edip evden ayrıldı. Bunun üzerine kardeşinin durumundan şüphelenen ablası, polisi arayarak kardeşinin eşine zarar vermiş olabileceğini söyledi. Polis ihbar üzerine Yeşilevler Mahallesi'ndeki adrese gitti ancak kapı kilitli olduğu için açamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Burhan D. kısa sürede Yeşilevler Mahallesi tren hattında yakalanırken, anahtarı alan polis eve geldi. Polis kapıyı açıp içeri girdiğinde Burhan D.'nin eşi Tuğba Dursun'u (32) yatak odasında kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada kızına kahve içmeye gelen Rukiye Çermikli, kızının öldüğünü öğrenince ağıtlar yaktı. Zanlı koca emniyette sorguya alınırken, eşini kıskançlık yüzünden iki çocuğunun yanında bıçaklayarak öldürdüğü, 13 yaşındaki diğer oğlunun ise o sırada okulda olduğu öğrenildi. Polisin ilk incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Son dakika... Çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının cenazesi adli tıpa kaldırıldı

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