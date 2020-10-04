Son dakika... Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı (2)
04.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:53
Son dakika haberler... BABA TUTUKLANDIMersin'de, yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
BABA TUTUKLANDI
Mersin'de, yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN