Son dakika... Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı (2)
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Son dakika... Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı (2)

04.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:53
Son dakika... Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı (2)

Son dakika haberler... BABA TUTUKLANDIMersin'de, yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BABA TUTUKLANDI

Mersin'de, yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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