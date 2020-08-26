Son Dakika | Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (4)
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Son Dakika | Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (4)

Son dakika haberlerine göre SEL TEMİZLİĞ İÇİN JÖH DEVREDEGiresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri, terör operasyonlarının ardından bu kez de selzedelerin yardımına koştu.

Son Dakika | Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (4)
26.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:17

SEL TEMİZLİĞ İÇİN JÖH DEVREDE

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri, terör operasyonlarının ardından bu kez de selzedelerin yardımına koştu. Aralarında polis ve komandoların da yer aldığı 200 kişilik ekip, Dereli ilçesinde selin hasar verdiği cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına katılarak molozları çıkarmaya çalışıyor. Askerlerin iş yerini temizlediği Osman Aksu, "Askerlerimiz terörle mücadelede başarılıydı. Devletimizden ve askerlerimizden Allah razı olsun. Şimdi gelip bize yardımcı oluyorlar. Bu dayanışma içerisinde inşallah sel afetini atlatacağız" dedi. 

HASARLI EVİNİN YIKIMINI GÖZÜ YAŞLI İZLEDİSel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da beraberinde Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, askerlere teşekkür etti. Çalışmalar sırasında hasar tespiti üzerine 2 katlı evinin yıkımı sırasında gözyaşı döken kadını Bakan Kurum, "Devletimiz her zaman yanınızdadır, yaralar sarılacak, kimse mağdur edilmeyecektir" diyerek teselli etmeye çalıştı.İlçede hasarlı 24 binanın 7'isinin yıkım işlemi tamamlanırken, diğer hasarlı yapıların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.SELDE KAYBOLAN ALTINLARINI ARIYORÖte yandan Dereli ilçesinde selin vurduğu kuyumcu dükkanı balçıkla kaplandı, bir miktar altın kayboldu. Kuyumcu dükkanı sahibi İbrahim Hamurcuoğlu çamurla kaplı iş yerinden kaybolan altınlarını arıyor. Hamurcuoğlu, "Sel gelmeye başlayınca iş yerindeki altınları kasaya koydum ama bir miktar dışarda kaldı. Hemen eve koştum o ara dükkanı sel bastı. Şimdi altınları arıyorum" dedi.

Nedim KOVAN/GİRESUN, -


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Kaynak: DHA

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