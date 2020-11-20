Son dakika... Çocukların yaralı yavru köpek için çabası kamerada
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Son dakika... Çocukların yaralı yavru köpek için çabası kamerada

20.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:40
Son dakika... Çocukların yaralı yavru köpek için çabası kamerada

Son dakika gündem haberi: SİVAS'ın Zara ilçesinde, araç çarpması sonucu ayağından yaralanan yavru köpeği kucaklayıp, belediyeye getiren 5 çocuğun mücadelesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde, araç çarpması sonucu ayağından yaralanan yavru köpeği kucaklayıp, belediyeye getiren 5 çocuğun mücadelesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezinde oynayan çocuklar, yaralı yavru köpek buldu. Köpeği kucaklarında taşıyarak, Zara Belediyesi binasına getiren çocuklar, tedavi edilmesi için görevlilerden yardım istedi. Belediye personelinin desteği ile çocuklar, veteriner hekime yönlendirilirken, köpeğin tedavisinin yapılması sağlandı. Çocukların yaralı köpeği kucaklarında taşıdığı anlar ise belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.Sokak köpeğinin tedavisinin ardından çocukları makamında kabul eden Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, örnek davranışlarından dolayı hediyeler verdi. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Çelik, çocukların davranışının örnek teşkil ettiğini belirterek, "Yaptığınız bu davranış büyüklere örnek olacak. Önemli olan kocaman yüreklerinizde sevgiyi duymanız. Hayvanları ve doğayı seven insan, insanları da sever. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizi hayvan sevgisiyle yetiştirdikleri için ailelerinize ve öğretmenlerinize de teşekkür ediyorum" dedi.

 


Son dakika... Çocukların yaralı yavru köpek için çabası kamerada
Son dakika... Çocukların yaralı yavru köpek için çabası kamerada
Son dakika... Çocukların yaralı yavru köpek için çabası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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