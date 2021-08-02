Son dakika! Çocukların römorkta havuz keyfi
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Son dakika! Çocukların römorkta havuz keyfi

Son dakika! Çocukların römorkta havuz keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi, mahalledeki çocukların serinlemesi için traktörünün römorkunu havuza çevirdi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi, mahalledeki çocukların serinlemesi için traktörünün römorkunu havuza çevirdi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye çıktığı Tufanbeyli'de serinlemek isteyen ancak girecekleri havuz olmayan çocukları bir vatandaş sevindirdi. Memiş Öztürk, traktörünün römorkunu naylon brandayla havuza çevirdi. Öztürk mahalledeki bütün çocukları da çağırarak römork havuzda serinlemesini sağladı. Çocuklar bu durum karşısında çok mutlu olurken, sıcaktan bunaldıklarını ancak gidecek havuzları olmadığı için çok üzüldüklerini belirterek, "Römorku havuz yaparak serinledik. İlçeye çocuklar için havuz yapılmasını istiyoruz" dediler.

Çocuklar uzun süre havuz römorkta serinleyerek gönüllerince eğlendi. - ADANA

Son dakika! Çocukların römorkta havuz keyfi
Son dakika! Çocukların römorkta havuz keyfi
Son dakika! Çocukların römorkta havuz keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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