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Son dakika! Çocukların ölümüne yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Çocukların ölümüne yolculuğu

Son dakika habere göre Adana'da iki patenli çocuğun hareket halindeki hafif ticari araca tutunarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da iki patenli çocuğun hareket halindeki hafif ticari araca tutunarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Bülent Angın Bulvarında patenli iki çocuğun hafif ticari araca tutunarak yolculuk yapması arkadan gelen başka bir araç yolcuları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Canlarını hiçe sayan iki çocuk, paten üstünde hareket halindeki araca tutunarak dakikalarca seyahat etti.

Sürücülerin şaşkın bakışları arasında Adana'nın en kalabalık bulvarında ölümüne yolculuk yapan çocuklar trafikte ilerleyerek gözden kayboldu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tragger, Seyhan, Adana, Yerel, Haber

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