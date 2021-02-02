Son dakika: Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 3 yaralı
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Son dakika: Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 3 yaralı

02.02.2021 20:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:55
Son dakika: Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 3 yaralı

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, husumetli iki ailenin çocukları arasında top oynama nedeniyle çıkan tartışma ailelerin de karıştığı kavgaya dönüştü.

GAZİANTEP'te, husumetli iki ailenin çocukları arasında top oynama nedeniyle çıkan tartışma ailelerin de karıştığı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Hacıbaba Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki ailenin çocukları arasında top oynama nedeniyle başlayan tartışmaya ailelerin de dahil olması ile kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişinin pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu çıkan saçmalar 3 kişiye isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika: Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 3 yaralı
Son dakika: Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 3 yaralı
Son dakika: Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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