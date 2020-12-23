Son Dakika | Çocukların karda top keyfi
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Son Dakika | Çocukların karda top keyfi

23.12.2020 08:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 08:58

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çocukların karda top keyfi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından sonra çocuklar top oynamanın keyfini çıkardı.

Çocukların karda top keyfi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından sonra çocuklar top oynamanın keyfini çıkardı.

İlçede yüzünü gösteren güneş, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Kar yağışını fırsat bulan bazı çocuklar, evlerinin bahçelerinde kar üstünde doyasıya kartopu ve topla oynadılar. Bir süre kar üzerinde top oynayan çocuklar, daha sonra evlerine çekildiler.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve İl özel idare karla mücadele ekipleri de bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son Dakika | Çocukların karda top keyfi
Son Dakika | Çocukların karda top keyfi
Son Dakika | Çocukların karda top keyfi
Son Dakika | Çocukların karda top keyfi
Son Dakika | Çocukların karda top keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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