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Son dakika... Çocukların kar sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika... Çocukların kar sevinci

Son dakika yerel haberi: Ardahan'ı beyaza bürüyen kar, en çok çocukları sevindirdi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ı beyaza bürüyen Kar, en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, kartopu oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Ardahan'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı Ardahanlıların kar özlemini de bir nebze olsun giderdi. 23 Şubat İlkokulu'nun bahçesinde teneffüs saatinde karla oynayarak birbirlerine kartopu atan öğrenciler, karın tadını doyasıya çıkardı. Kar yağışına çok sevindiklerini söyleyen öğrenciler, oyunlarına dahil olan öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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