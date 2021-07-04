Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
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Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar

Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
Demirören Haber Ajansı / Asena Tutar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, yaklaşık 50 yıl önce kurulan 1071 Malazgirt Spor Kulübü, çocuklarla gençleri sporla buluşturup, terör ve uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyor.

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, yaklaşık 50 yıl önce kurulan 1071 Malazgirt Spor Kulübü, çocuklarla gençleri sporla buluşturup, terör ve uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Malazgirt'te, sportif faaliyetler hız kazandı. Terör olaylarının sona ermesiyle ilçedeki tek spor kulübü bünyesinde futbol akademisi kuruldu. Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla, faaliyetlerini, son bir yıldır hızlandıran 1071 Malazgirt Spor Kulübü, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeyi hedefliyor. Başkanlığını Kaddafi İbrahim Türeli'nin (35), antrenörlüğünü ise ağabeyi İsmail Türeli'nin yaptığı kulüpte, 7-15 yaş grubu çocukların kaydı yapılmaya başlandı. Kulübe ait tesislerde futbol oynayan çocuklar da mutlu olduklarını söyledi.

'ÜLKEMİZE GELECEĞİ PARLAK YENİ NESİLLER KAZANDIRACAĞIZ'1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı Kaddafi İbrahim Türeli, çocukları terör ve uyuşturucudan uzak tutmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Kulüp olarak daha önce de Yeşilay'la birlikte 'Hayata Yeşil Işık Yak' projesini yürüttüklerini belirten Türeli, "Bizim amacımız, çocukları sokaktan, uyuşturucu bağımlılığından, günümüzün en büyük hastalığı olan teknoloji bağımlılığından, terörden, terör unsurlarından kurtarıp tamamen sporla hayata bağlamak. Ailelerine güzel bir evlat, halkına faydalı olabilecek fertler yetiştirebilmek için emek ve mücadele vereceğiz. İlk etapta 100 çocuk kaydı yapmayı hedefliyoruz. Bu 100 çocukla cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 15.00 ile 19.00 arasında Malazgirt Şehir Stadyumu'nda, spor yapacağız. Çocuklarla kitaplar okuyup geziler yapacağız. Maksadımız, ülkemize güzel, geleceği parlak yeni nesiller kazandırmak olacak" diye konuştu.

Futbol oynamayı çok sevdiğini söyleyen Yunus Özbek (14), "Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir evlerimizden çıkamıyorduk. Malazgirt Spor Kulübü sayesinde sahaya gelip spor yapma şansım oldu. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için spora geldik. Bizlere bu fırsatı veren Malazgirtspor'a çok teşekkür ediyorum" dedi.


Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar
Son dakika! Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Asena Tutar

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