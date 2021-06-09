Son Dakika | Çocukları Kurtarın Vakfı: Mozambik'te silahlı gruplar en az 51 çocuğu kaçırdı
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Son Dakika | Çocukları Kurtarın Vakfı: Mozambik'te silahlı gruplar en az 51 çocuğu kaçırdı

Son Dakika | Çocukları Kurtarın Vakfı: Mozambik'te silahlı gruplar en az 51 çocuğu kaçırdı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mozambik'in kuzeyindeki silahlı örgütlerin son 1 yılda en az 51 çocuğu kaçırdığı bildirildi.

Mozambik'in kuzeyindeki silahlı örgütlerin son 1 yılda en az 51 çocuğu kaçırdığı bildirildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfından (Save The Children) yapılan açıklamada, Cabo Delgado eyaletinde silahlı grupların önceki yıllarda görülmeyen şekilde çocukları hedef almaya başladığı ve kaçırdığı kaydedildi.

Açıklamada, gelen bilgiler ışığında şimdiye kadar en az 51 çocuğun kaçırıldığının tespit edildiği, muhtemel gerçek rakamın bunun çok üzerinde olabileceği belirtildi.

Çatışmalar sırasında çocuk kaçırmanın en büyük insan hakları ihlallerinden biri olarak tanımlandığı hatırlatılan açıklamada, bunun "savaş suçlarına doğru atılan ilk adım" olabileceği vurgulandı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Mozambik hükümeti, haziran başında, Cabo Delgado'da örgütün saldırılarından etkilenen siviller için uluslararası yardım talebinde bulunmuştu.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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