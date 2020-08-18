Son dakika! Çocuklarda "baş eğikliği" problemi "göz bozukluğu" işareti olabilir
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Son dakika! Çocuklarda "baş eğikliği" problemi "göz bozukluğu" işareti olabilir

Son dakika sağlık haberi... Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, çocuklarda başın bir omuz tarafına doğru eğik olmasının, göz bozukluğundan kaynaklanabileceğini bildirdi.

Son dakika! Çocuklarda
18.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:14

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, çocuklarda başın bir omuz tarafına doğru eğik olmasının, göz bozukluğundan kaynaklanabileceğini bildirdi.

Evereklioğlu, AA muhabirine, başı bir omuz tarafına eğik olan çocukların aileleri tarafından öncelikle bir göz doktoruna götürülerek muayene ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Hastanın, çift görmenin önüne geçebilmek için başını bir omuz tarafına eğmiş olabileceğine dikkati çeken Evereklioğlu, "Bir çocuk ya da erişkinin başı bir omzuna doğru eğik duruyorsa özellikle küçük yaşta hastalarımız pediatri ya da ortopedi gibi bölümlere götürülerek tedavi aranmaktadır. Burada önemli olan husus, çocukta bir göz hastalığı olabileceği ihtimaldir. Özellikle gözdeki bir kasın felcine bağlı doğumsal ya da kazanılmış problemlere bağlı başın eğik olabileceği akla gelmelidir. Dolayısıyla, farklı bölümlere gitmeden önce baş eğikliği olduğunda bir göz hekiminin o kişiyi muhakkak muayene etmesi gerekir." diye konuştu.

Evereklioğlu, bu hastalığın doğuştan ya da travmaya bağlı sonradan olabileceğini ve erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı.

"Önemli olan grup çocuklar"

Çocuklarda bu durumu çok önemsediklerini dile getiren Evereklioğlu, şunları söyledi:

"Göz yukarı gideceği için yukarı doğru bir kayma, hastada çift görme olur ve hasta bunu telafi etmek için başını eğerek çift görmeden kaçınmaya çalışır. Burada önemli olan küçük yaştaki çocuklardır. Yani çocuk başını sürekli bir tarafa eğiyorsa ailenin bunda bir göz problemi olabileceğini düşünerek en kısa sürede bir göz hekimine muayene ettirmesidir." dedi.

Evereklioğlu, hastalığın tanısına ve tedavi yönetimine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu hastalarımıza tanı koymak çok kolay. Baş eğikliği olan kişinin bir gözünü kapatırsanız, baş eğikliği göze bağlıysa hasta başını düz hale getirir. Yani, çift görmeyi ortadan kaldırdığınız için o kişinin başını düzelttiğini görürsünüz. Şayet başını düzeltmezse diğer gözünü kapatarak aynı etkiyi elde edebilirsiniz. Ailelerin yapabileceği en basit test budur. Tanıyı erken yaşta koymak önemli. Uzun süre bu tanı konmadığında özellikle gelişim çağındaki çocuğun başı eğik kalacaktır. Daha sonra uygun bir ameliyatla tedavi ettirdiğinizde bile başı tam düzelmeyebilir çünkü kas gelişimleri istenilen düzeyde olmayacaktır. Dolayısıyla, erken tanı ve tedavi önemlidir. Bunun tedavisi genellikle cerrahidir ve başarı oranı da oldukça yüksektir. Yeter ki erken yaşta yapılsın."

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Kaynak: AA

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