Son dakika... Çocuklara nostaljik vosvosla eğlenceli gezi Son dakika güncel haberine göre Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden çocuklar, izin günlerinde 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde nostaljik vosvosla müzikler eşliğinde tur attı.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden çocuklar, izin günlerinde 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde nostaljik vosvosla müzikler eşliğinde tur attı. Animasyon ekipleriyle birlikte oyunlar oynayıp dans eden çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Korona virüsü pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuk ve gençler, Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Esenler Belediyesi bu süreçte evlerinde sıkılan çocuklara 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde nostaljik vosvos ile neşeli bir gezi düzenledi.

Animasyon ekipleriyle oyunlar oynadılar

Gezi boyunca çocuklara eşlik eden animasyon ekipleri, danslarıyla ve çocuk oyunlarıyla minikleri eğlendirdi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen gezide çocuklar Esenler Belediyesi'nin nostaljik vosvos araçlarıyla 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde tur attı. Çocuklar araca binerken ellerini dezenfekte ederken, araca aynı anda sadece iki çocuk binebildi. Müzikler eşliğinde vosvosla tur atan minikler gezi bittikten sonra animasyon ekibiyle birlikte oyunlar oynadı. İzin günlerinde hem temiz hava alan hem de eğlenen çocukların keyifli halleri gözden kaçmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA