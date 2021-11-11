Son dakika: Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için 10 ipucu

İSTEK Okulları İlkokul PDR Koordinatörü Gözde Demirelli, her yıl 9-15 Kasım tarihlerinde kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için 10 ipucu veren Demirelli, "Kitap sevgisi bebeklikten itibaren kazanılabilir. Zeka gelişimine önemli katkılarda bulunur. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi ailelerin elindedir" dedi.

Çocukların okuma ile kelime dağarcığının geliştiğini ve yabancı dil öğreniminin kolaylaştığını aktaran Demirelli "Düzenli okuma hafızayı güçlendirir, hayal gücünü geliştirir, duygudaşlık kurma becerisinin gelişmesini sağlar. Ayrıca organize olma ve planlama becerilerinin de gelişmesine yardımcı olur. Kitap okuma alışkanlığın gelişebilmesi için çocuk, kitaplarla mümkün olduğunca erken yaşta tanışmalıdır. Daha erken yaşlardan çocuklara hikaye ve masal okunması onu rahatlatacağı gibi kitap sevgisini de aşılar" dedi.

ÇOCUKLARA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANDIRILIR?

Demirelli, kitap okuma alışkanlığı için ailelere şu önerilerde bulundu:

"Erken dönemden itibaren kitapçılarda, kitap fuarlarında vakit geçirip yaş ve gelişim dönemi özelliğine uygun kitapları seçmesine izin verilmelidir.

"Kitap okuyan anne babaların çocukları da düzenli bir biçimde okur. Çocuklar kendilerine söylenenleri değil, gözlemlediklerini modeller.

"Telefon, bilgisayar ve televizyon, kitap okumanın önünde önemli engeller oluşturmaktadır. Aile bilgisayar ve televizyon karşısında geçirdiği zamanı kısıtlayarak çocuğa örnek olmalıdır.

"Çocuğunuzun odasında veya evinizin bir alanında kitaplık oluşturun. Kitapların her an elinin altında ulaşabileceği bir alanda olmasına özen gösterin.

"Çocuklarınıza sık sık notlar yazarak sürprizler yapın. Bunları çantasına, yastıklarının altına vb. yerlere bırakın. Güzel haberler i bu notlardan okuyarak alsınlar böylece okuma-yazmanın bir iletişim yolu olduğunu öğrenmiş olurlar.

"Bilmediği konularla ilgili araştırmaya teşvik edin. Çocuklarınızın her sorusunu cevaplamayın. Kitaplardan ya da internetten üzerinden araştırma yapıp birlikte okuyun.

"Kelime bulmacaları ve sözel gelişimi destekleyen kutu oyunları oynayın. Okuyarak kurabileceğiniz oyunlar bulun. Okuduğunuz metinde en çok kullanılan kelimeyi bulun, ya da kendi belirlediğiniz kelimeyi arayın. Bunu yarışmaya dönüştürün.

"Çocuğunuzla okuduğu kitaplar ile ilgili sohbet edin. Bu kitapları size anlatmasını isteyin. Bu durum çocuğunuzu hem teşvik eder, hem de topluluk karşısında konuşma becerisini destekler.

"Kitap okuma süreleri tamamen çocuğun ilgi alanına ve odaklanma süresine göre belirlenmelidir. Sevdiği kitap türlerine ve ne kadar süre ile kitap okuyacağına çocuğunuzla birlikte karar verebilirsiniz.

"Çocuğunuzu arkadaşlarına doğum günlerinde kitap hediye etmek veya kendisine kitap almak konusunda özendirebilirsiniz."