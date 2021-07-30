Son Dakika | Çocuklara 'Arkadaşlık Günü'ne özel kampanya

Son dakika gündem haberi... Çocuklara eğlenerek öğrenme deneyimi sunan KidZania İstanbul, 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü'ne özel olarak kampanya başlattığını duyurdu.

Çocuklara eğlenerek öğrenme deneyimi sunan KidZania İstanbul, 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü'ne özel olarak kampanya başlattığını duyurdu. Bu kapsamda, 1 ay boyunca çocukların arkadaşlarıyla hem indirimlerden faydalanabileceği, hem de 100'den fazla mesleği deneyimleyebileceği bildirildi.

Kampanya ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "1 ay boyunca arkadaşını alıp gelen her misafire eşlik eden ikinci çocuk girişlerinde yüzde 25 indirim sağlanıyor. KidZania, pazartesi hariç her gün saat 11.00 ila 19.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Çocuklar, farklı meslekleri deneyimlerken aileleri ise çocuklarını emanet edebilecekleri "KidZitter" uygulaması sayesinde kendilerine vakit ayırabiliyor. NASA'nın uzay istasyonlarında da yer alan "Özel UV Foto Hidro İyonizasyon" teknolojisi ile yüzde yüz temiz hava ile beslenen; 8 metre tavan yüksekliğinde, 10 bin metrekarelik hizmet alanında minik misafirler ve aileleri unutulmaz bir gün geçiriyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı