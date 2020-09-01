Son Dakika: Çocuklar teşekkür ederek Başkan Zolan'a seslendi
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Son Dakika: Çocuklar teşekkür ederek Başkan Zolan'a seslendi

Bir son dakika haberine göre Denizli'de bir okul bahçesi kötü durumda ve bakım yapılmaması nedeniyle çocukların oyun oynayamadığını vatandaşların belirtmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Son Dakika: Çocuklar teşekkür ederek Başkan Zolan'a seslendi
01.09.2020 11:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:39

Denizli'de bir okul bahçesi kötü durumda ve bakım yapılmaması nedeniyle çocukların oyun oynayamadığını vatandaşların belirtmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Okul bahçesine kilitli parke taş döşemesi yapılması ile çocuklar ve vatandaşlar Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.

Buldan ilçesi, Yeni Mahallesi'nde bulunan Ahmet Nadir Özlen İlkokulu bahçesinin kötü bir halde olmasından ve bakım yapılmaması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere iletti. Bir süredir okul bahçesinde çocukların oyun oynayamadıklarını ve okul bahçesinin kötü halde olduğu belirten vatandaşlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi sayesinde kilitli parke taşı yapılması ile daha iyi olduğunu söyledi. Vatandaşlardan Hüdai Gökçeoğlu, "Okulun bahçesinde bakım yoktu, çocukların üstü kirleniyordu sürekli ve benimde bir kız ve oğlan çocuğum var. Mahalledeki komşular ile durumu söyledik, anlattık belediye yetkililerine yardımcı oldular ve şimdi okulun bahçesi daha güzel oldu" dedi.

"Başkan Osman Zolan amcamıza teşekkür ediyoruz"

Öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, okullarına beklediklerini söyledi. Ahmet Nadir Özlen İlkokulu öğrencilerinden Salih Gökçeoğlu, "Okulumuz bahçesi kötüydü, burada oyun oynayamıyor, spor yapamıyorduk. Büyükşehir Belediyesi tarafından okulumuza taş döşeme işlemi yapıldı. Arkadaşlarımla birlikte, bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Osman Zolan amcamıza teşekkür ediyoruz. Okulumuza davet ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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