Son dakika: Çocuklar teknolojiyi ASELSAN ile keşfediyor - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Çocuklar teknolojiyi ASELSAN ile keşfediyor

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Çocuklar teknolojiyi ASELSAN ile keşfediyor

Son dakika ekonomi haberine göre Çocukları ve gençleri teknolojiyle buluşturmayı ve onlara ilham vermeyi hedefleyen ASELSAN, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali??????? TEKNOFEST'te yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Çocukları ve gençleri teknolojiyle buluşturmayı ve onlara ilham vermeyi hedefleyen ASELSAN, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali??????? TEKNOFEST'te yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te, ASELSAN'ın çocuklar için oluşturduğu "Tekno Macera" alanı, yüzlerce çocuğu ağırlıyor.

Çocuklar burada kodlama, robotik ve yapay zekayı keşfediyor. "Tekno Macera", yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayi alanında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak onları çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin hayalleriyle beslenen bu özel festivalde pazar gününe kadar herkesi ASELSAN'ımıza bekliyoruz. ASELSAN 1975 mağazamız ve ASİL Kafemiz de değerli ziyaretçilerini bekliyor. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. 500 metrekarelik standımızda ürünlerimiz, çocuklar için kurguladığımız Tekno Macera alanımız var. İnsansız Su Altı Yarışması'ndan Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne kadar birçok etkinliğe yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımıza çeşitli yarışmalarla, etkinliklerle, onların deneyimlemesi için buraya getirdiğimiz ürünlerimizle teknolojiyi sevdirmeye çalışıyoruz."

Milli teknolojiye yoğun ilgi

ASELSAN, insansız hava sistemlerinden silah sistemlerine kadar çok sayıda ürününü TEKNOFEST'te sergilemeye devam ediyor.

Burada geleceğin tank konseptini keşfeden çocuklar, T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin uçuş görev sistemini de deneyimliyor. Uzaktan komutalı sistemleri de tanıyan çocuklar, ASELSAN alanında renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor.

26 Eylül'e kadar devam edecek TEKNOFEST'te ASELSAN, binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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