Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı

BURSA'da sokak hayvanlarının gördüğü eziyetlere duyarsız kalmak istemeyen Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, 'Hayvanları Koruma' adını verdikleri grupta bir araya geldi. Mahalle muhtarının da destek verdiği çocuklar, şiddet gören ve aç kalan hayvanların bakımını üstlendi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan bir grup çocuk, sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek için kolları sıvadı. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen çocuklar, Mahalle Muhtarı Sadullah Arda'nın da desteğini alarak 'Hayvanları Koruma' adlı grup kurdu.

Mahallelerindeki sokak hayvanlarının aç kalmasını ve eziyet çekmelerini önlemek için bir araya gelen çocuklar grup liderliğine ise Fatma Özdemir'i (11) seçti. 'HAYVANLARA EZİYET EDİLMESİN'Kendilerine ailelerinin de destek verdiğini söyleyen Fatma Özdemir, "Sokak hayvanlarına yapılan eziyetlerden rahatsız olduk. Özellikle televizyonda hayvanlara yapılan işkence haberler ini izleyemiyorduk. Biz de sahipsiz hayvanlara barınacakları yuva ile aç kalmalarını önleyecek mamalar bulmak için çalışacağız. Hayvanlara eziyet edilmesin istiyoruz" dedi. Çocuklardan Aylin Acar (11) da sokak hayvanlarını sahiplenerek, eziyet görmelerinin önüne geçeceklerini söyledi. 'ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLİYORUZ'

Hamzabey Mahalle Muhtarı Sadullah Arda ise, "Bana çocuklar gelip, hayvanlara yapılan işkencelere çok üzüldüklerini söyleyip, ne yapacaklarını sordular. Bunun üzerine 'Hayvanları Korumu' adıyla bir araya geldiler. Köpeklere, kedilere ve kuşlara yapılan eziyetlerden hepimiz rahatsız oluyoruz. Artık bu konuda daha dikkatli ve daha koruyucu olacağız. Ancak soruna, çocuklarımızın bu yaşta sahip çıkması bizi mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı