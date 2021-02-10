Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı

10.02.2021 11:02 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:13
Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı

Son dakika haber: BURSA'da sokak hayvanlarının gördüğü eziyetlere duyarsız kalmak istemeyen Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, 'Hayvanları Koruma' adını verdikleri grupta bir araya geldi.

BURSA'da sokak hayvanlarının gördüğü eziyetlere duyarsız kalmak istemeyen Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, 'Hayvanları Koruma' adını verdikleri grupta bir araya geldi. Mahalle muhtarının da destek verdiği çocuklar, şiddet gören ve aç kalan hayvanların bakımını üstlendi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan bir grup çocuk, sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek için kolları sıvadı. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen çocuklar, Mahalle Muhtarı Sadullah Arda'nın da desteğini alarak 'Hayvanları Koruma' adlı grup kurdu. 

Mahallelerindeki sokak hayvanlarının aç kalmasını ve eziyet çekmelerini önlemek için bir araya gelen çocuklar grup liderliğine ise Fatma Özdemir'i (11) seçti.  'HAYVANLARA EZİYET EDİLMESİN'Kendilerine ailelerinin de destek verdiğini söyleyen Fatma Özdemir, "Sokak hayvanlarına yapılan eziyetlerden rahatsız olduk. Özellikle televizyonda hayvanlara yapılan işkence haberlerini izleyemiyorduk. Biz de sahipsiz hayvanlara barınacakları yuva ile aç kalmalarını önleyecek mamalar bulmak için çalışacağız. Hayvanlara eziyet edilmesin istiyoruz" dedi.  Çocuklardan  Aylin Acar (11) da sokak hayvanlarını sahiplenerek, eziyet görmelerinin önüne geçeceklerini söyledi.  'ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLİYORUZ'

Hamzabey Mahalle Muhtarı Sadullah Arda ise, "Bana çocuklar gelip, hayvanlara yapılan işkencelere çok üzüldüklerini söyleyip, ne yapacaklarını sordular. Bunun üzerine 'Hayvanları Korumu' adıyla bir araya geldiler. Köpeklere, kedilere ve kuşlara yapılan eziyetlerden hepimiz rahatsız oluyoruz. Artık bu konuda daha dikkatli ve daha koruyucu olacağız.  Ancak soruna, çocuklarımızın bu yaşta sahip çıkması bizi mutlu etti" diye konuştu.  


Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı
Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı
Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı
Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı
Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı
Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı
Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı
Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Beren Saat Hande Erçel Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Çocuklar, sokak hayvanları için kolları sıvadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:32:02. #1.16#
title