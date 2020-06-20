Son Dakika | Çocuklar sınavdayken veliler sosyal mesafeyi hiçe saydı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Çocuklar sınavdayken veliler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Son dakika güncel haberi... Eskişehir'de bulunan okullarda öğrenciler Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için ter dökerken, okul dışında çocuklarını bekleyen bazı veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Son Dakika | Çocuklar sınavdayken veliler sosyal mesafeyi hiçe saydı
20.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:31

Eskişehir'de bulunan okullarda öğrenciler Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için ter dökerken, okul dışında çocuklarını bekleyen bazı veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Tüm Türkiye'de LGS'nin birinci oturumu saat 09.30 itibarıyla başladı. Sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bu kapsamda Eskişehir'de 135 okulda 13 bin 957 öğrenci sınava girerken dışarıda onları bekleyen velileri sosyal mesafeye kurallarına uymadı. Sosyal mesafeyi hiçe sayan veliler, binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü umursamadı.

"Çocuklarımız içeride böyleyken biz niye dışarıda böyleyiz"

Konuyla ilgili konuşan İsmail Tenekeci, velilerin sosyal mesafeye uymadıklarını belirterek, "Ülke zor koşullardan geçiyor. Başımıza değişik bir olay geldi. Daha önce rastlanmadık bir olay. Pandemi içerisindeyiz. Bu şartlardan çocuğumuzu hazırlamaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduk onu da göreceğiz sınav sonucu olarak. Sabah 8'de buradaydım. Gördüğüm kadarıyla okul müdürü ve diğer öğretmenler, olması gerektiği gibi sosyal mesafeyi korumuşlar. Çocukların içeri alınmasına kadar gerekli bütün önlemler alınmıştı. Fakat biz veliler olarak görüyorsunuz onlar içeride tedbir almışlar ama bizler dışarıda çok fazla yakınız. Toplum olarak biraz vurdumduymazız. Bu durum biraz canımı sıktı. Çocuklarımız içeride böyleyken biz niye dışarıda böyleyiz? Bir türlü bunu kanıksayamadık maalesef" diye konuştu.

"Sosyal mesafe kurallarına uymayan çok kişi var"

Velilerden Adnan Erdoğan ise, "Genelde tedbirler iyi ama haliyle uymayanlar var. Sağlık Bakanının dediklerini dinleyip tek başıma geldim ama gördüğüm kadarıyla gruplar var. Sosyal mesafe kurallarına uymayan çok kişi var. Tedbirlere uymayan çok" dedi.

Diğer yandan sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm Haber
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Haber
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Haber
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Alişan Emre Kınay Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Semih Özsoy Bülent Uygun Gökhan Gönül
Daha Fazla Su Türk Milli İnşaat
Şu an buradasınız: Son Dakika | Çocuklar sınavdayken veliler sosyal mesafeyi hiçe saydı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 11:04:35. #1.15#
title