Son dakika: Çocuklar müzede hem eğlendiler, hem öğrendiler
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Son dakika: Çocuklar müzede hem eğlendiler, hem öğrendiler

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Çocuklar müzede hem eğlendiler, hem öğrendiler Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver; "Yüzlerce çocuk müzede gönüllerince eğlendi" Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 'Müze Akademi' etkinlikleri kapsamında bir araya gelen çocuklar, tişört boyama etkinliği yaptı daha sonra...

Çocuklar müzede hem eğlendiler, hem öğrendiler

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver;

"Yüzlerce çocuk müzede gönüllerince eğlendi"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 'Müze Akademi' etkinlikleri kapsamında bir araya gelen çocuklar, tişört boyama etkinliği yaptı daha sonra zumba dansıyla eğlendi. çocuklar, hem moral buldu hem de yeteneklerini keşfetti.

Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, etkinliğe katılarak çocukların sevincini paylaştı, şeker ve rüzgar gülleri dağıttı. Boyadıkları tişörtleri giyerek hatıra fotoğrafları çektiren çocuklar daha sonra hep birlikte müzik eşliğinde zumba dansı yaptı.:

"Çocuklarımıza okul öncesi enerji ve moral vermek istedik"

Belediye Başkanı Semih Şahin gerçekleştirilen etkinlik hakkında yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız Müze Akademi etkinliklerine yoğun ilgi oldu. Evlerinde uzun süredir sıkılan çocuklarımıza okul öncesi güzel bir eğlence sunmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce çocuk müzede gönüllerince eğlendi"

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver ise yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları müze akademi etkinliklerine kaldıkları yerden başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın evlerinde çokça sıkıldıklarını biliyoruz. Bu kez daha çok çocuğumuzla daha çok etkinlik ile devam ediyoruz. Amacımız çocuklarımızın başlayacak olan eğitim dönemine daha moralli ve enerjili başlamalarını sağlamaktır. Burada çocuklar çok eğlenirken aynı zamanda sahip oldukları yetenekleri keşfetmiş oluyoruz. Müze Akademi etkinlikleri kapsamında çocuklarımıza, tişört boyama, taş boyama, çömlekçilik, müzede dans var, müzede zumba var gibi birçok etkinliğimiz olacak."

Aileler ve çocuklar da düzenlenen aktivitelerle çok eğlendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Son dakika: Çocuklar müzede hem eğlendiler, hem öğrendiler
Son dakika: Çocuklar müzede hem eğlendiler, hem öğrendiler
Son dakika: Çocuklar müzede hem eğlendiler, hem öğrendiler
Son dakika: Çocuklar müzede hem eğlendiler, hem öğrendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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