Son dakika... Çocuklar gönüllerince eğlendi
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Son dakika... Çocuklar gönüllerince eğlendi

Son dakika haberleri... Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kayseri ve Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezleri faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika... Çocuklar gönüllerince eğlendi
24.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:18

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kayseri ve Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezleri faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen; Doğu Türkistanlı çocuklar hafta sonu yapılan faaliyetle güzel bir gün geçirdi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sokak oyunları, dart, okçuluk, akıl oyunları, geleneksel Türk oyunları gibi bir çok sosyal ve sportif faaliyetlerle dolu dolu bir gün geçiren çocukların yüzlerindeki tebessüm görülmeye değerdi.

Gençlik Merkezleri, kontrollü sosyal hayat döneminde; maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu tarz etkinliklere buluşmak üzere tüm gençleri Gençlik Merkezlerine bekliyor . - KAYSERİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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