Son dakika... Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kutlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kutlayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kutlayacak

Son dakika haberi: Dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her sene yayımladığı ve geleneksel hale gelen 23 Nisan Özel dergisi ile kutluyor.

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her sene yayımladığı ve geleneksel hale gelen 23 Nisan Özel dergisi ile kutluyor. Türkiye'nin dört bir yanından çocukların çizdikleri resimleri, yazdıkları şiir, kompozisyon ve öyküleri paylaşabildiği özel dergi, Dergilik raflarında yerini alacak.

Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak içeriği çocuklar tarafından hazırlanan 23 Nisan Özel dergisini okurlarıyla buluşturuyor. Dergilik'te geleneksel hale gelen ve Türkiye'nin her bölgesinden katılımla gerçekleşen projede çocukların 23 Nisan'a dair hazırladığı resimler, şiirler, öyküler ve kompozisyonlar Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz okunabilecek.

Çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yılında yayımlanacak olan 23 Nisan Özel Dergisi'nde resimlerini ve yazılarını arkadaşlarıyla paylaşma imkanına sahip olacak. Miniklerin sınırsız hayal dünyalarını açığa çıkarmayı amaçlayan proje ile 23 Nisan'a ait eserler hem minikler hem de ebeveynleri için unutulmaz bir anıya dönüşecek.

Operatör fark etmeksizin dileyen ebeveynler, çocukları adına projeye katılmak için 12 Nisan'a kadar www.dergilik23nisan.com web sitesinden başvuru yapabilecek. 23 Nisan'da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Murat Yıldırım Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Çocuklar 23 Nisan'ı Dergilik'te kutlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:44:15. #1.16#
title