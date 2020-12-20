Son dakika: Çocuk Trafik Eğitim Parkında idari bina temeli atıldı
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Son dakika: Çocuk Trafik Eğitim Parkında idari bina temeli atıldı

20.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:01
Son dakika: Çocuk Trafik Eğitim Parkında idari bina temeli atıldı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda idari bina yapımı için temel atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda idari bina yapımı için temel atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Kazı ve dolgu çalışmalarının ardından alanda idari binanın temeli atıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan idari bina içerisinde derslik, ofis, mutfak, öğretim üyeleri ve öğrenciler için wc, engelli wc, kiler ve mescit yer alıyor.

Binanın yapımı ile yeşil alanları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yapacak. Öğrencilerin pratik ve teorik eğitim alacağı 6 bin 500 metrekare sürüş parkurunu ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yapacak. Çocuk Trafik Eğitim Parkı 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı. Proje ile yaya geçitleri, sinyalize ve dönel kavşaklar, bisiklet ve araç yolları, tren yolu geçitleri, trafik işaret ve levhaları yapılacak. - KOCAELİ

Son dakika: Çocuk Trafik Eğitim Parkında idari bina temeli atıldı
Son dakika: Çocuk Trafik Eğitim Parkında idari bina temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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