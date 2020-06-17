Son dakika! Çocuk parkı yakınındaki çirkin olaya tutuklama
Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çocuk parkının yakınında mastürbasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.Ç. (25), tutuklandı.
17.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:16
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çocuk parkının yakınında mastürbasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.Ç. (25), tutuklandı.
Olay, Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk pakının yakınında bulunan ağaçlık alanda mastürbasyon yapan kişiyi görenler, polise haber verdi. Gelen ekipler, yaptığı aramalar sonucu O.Ç.'yi yakaladı. O.Ç. emniyette ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA