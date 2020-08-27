Son Dakika | Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçaklayan kadın adliyede (2)
Son dakika gündem haberine göre ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartıştığı, üst katında yaşayan eltisi Nurcan A.'yı (38) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
27.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:45
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartıştığı, üst katında yaşayan eltisi Nurcan A.'yı (38) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA