Son Dakika | Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçaklayan kadın adliyede (2)
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Son Dakika | Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçaklayan kadın adliyede (2)

Son dakika gündem haberine göre ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartıştığı, üst katında yaşayan eltisi Nurcan A.'yı (38) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika | Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçaklayan kadın adliyede (2)
27.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:45

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun'da çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartıştığı, üst katında yaşayan eltisi Nurcan A.'yı (38) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

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