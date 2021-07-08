Son dakika: Çocuk evlerinde kalan öğrencilere 'afet' eğitimi

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da çocuk evlerinde kalan öğrencilere "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Samsun'da çocuk evlerinde kalan öğrencilere "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Samsun Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (ÇEKOM) bünyesinde bulunan ve ortaokul seviyesindeki 22 öğrenciye AFAD Müdürlüğü konferans salonunda Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitimden sonra Ladik ilçesine hareket edilerek, ilçede mevcut bulunan fay izi, çığ patikası ve heyelan hakkında bilgi aktarıldı.

İlçede yörenin kültürel değerleri olan Ladik Gölü ve Ambarköy de ziyaret edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı