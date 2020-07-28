Son Dakika | Çocuğunu göremediği için 5. kata çıkan şahsı polis ikna etti
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Son Dakika | Çocuğunu göremediği için 5. kata çıkan şahsı polis ikna etti

Gelen son dakika haberine göre Çocuğunu göremediği için 5. kata çıkan şahsı polis ikna etti Kilis'te, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ailesinden ayrı olan bir kişi çocuğunu gösterilmesi için 5 katlı binaya çıkarak kendini aşağıya atmakla tehdit etmesi üzerine polisler tarafından ikna edildi.

28.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:30

Çocuğunu göremediği için 5. kata çıkan şahsı polis ikna etti

KİLİS - Kilis'te, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ailesinden ayrı olan bir kişi çocuğunu gösterilmesi için 5 katlı binaya çıkarak kendini aşağıya atmakla tehdit etmesi üzerine polisler tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, İ.H.Y. isimli vatandaş İslahiye Caddesi üzerinde 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Çocuğunu görmek istediğini ifade eden İ.H.Y. polisin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu olay yerinde İ.H.Y. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. İ.H.Y. şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi ve çocuklarının devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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Son Dakika | Çocuğunu göremediği için 5. kata çıkan şahsı polis ikna etti

Kaynak: İHA

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