Son Dakika | "Çocuğun cinsel istismarı"ndan mahkum olan kişi Mersin'de yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | "Çocuğun cinsel istismarı"ndan mahkum olan kişi Mersin'de yakalandı

08.01.2021 00:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:26
Son Dakika |

Son dakika haberine göre "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi Mersin'de yakalandı.

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Aralık 2020'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari olarak aranan Süleyman S, bugün Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Süleyman S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar İlker Başbuğ Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Çağla Şıkel İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | "Çocuğun cinsel istismarı"ndan mahkum olan kişi Mersin'de yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 00:26:28. #1.14#
title