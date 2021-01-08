Son Dakika | "Çocuğun cinsel istismarı"ndan mahkum olan kişi Mersin'de yakalandı

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Aralık 2020'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari olarak aranan Süleyman S, bugün Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Süleyman S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç