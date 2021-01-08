Son Dakika | "Çocuğun cinsel istismarı"ndan mahkum olan kişi Mersin'de yakalandı
08.01.2021 00:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:26
Son dakika haberine göre "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi Mersin'de yakalandı.
"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi Mersin'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 Aralık 2020'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari olarak aranan Süleyman S, bugün Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Süleyman S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç