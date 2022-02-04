Son dakika: Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı

AA, Mesut Varol - Güncel
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Son dakika: Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili oluşturulan ekip, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine (KGYS) dahil 30 kameradan 104 saatlik video kaydı inceledi.

Görüntülerde şüphelinin ısrarla takip ettiği çocuğa, bir binada cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli K.A'nın (30) emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Varol - Güncel

İpekyolu, Güncel, Haber

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