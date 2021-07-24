Son dakika! Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Son dakika! Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika! Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Yunak ilçesinde yabancı uyruklu bir çoban, kendisini darp ettiği iddia edilen başka bir yabancı uyruklu çobanı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Konya'nın Yunak ilçesinde yabancı uyruklu bir çoban, kendisini darp ettiği iddia edilen başka bir yabancı uyruklu çobanı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yunak ilçesine bağlı Yığar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil D.'ye ait hayvanlara çobanlık yapan yabancı uyruklu 40 yaşındaki Ayberk isimli çoban, aynı mahallede Halil H.U.'ya ait hayvanlara çobanlık yapan yabancı uyruklu Osmani G.'yi (40) kendisini darp ettiği iddiasıyla ruhsatsız av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Osmani G., mahalleli tarafından kaldırıldığı Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Ayberk isimli çoban, gözaltına alınarak Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayda kullanılan ve Abdil D.'ye ait olduğu tespit edilen av tüfeğine el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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