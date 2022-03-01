Son dakika! CNN: ABD, Zelenskiy ile savaş öncesi verdiği güvenli uydu telefonuyla iletişim kuruyor - Haberler

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Son dakika! CNN: ABD, Zelenskiy ile savaş öncesi verdiği güvenli uydu telefonuyla iletişim kuruyor

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika! CNN: ABD, Zelenskiy ile savaş öncesi verdiği güvenli uydu telefonuyla iletişim kuruyor

Son dakika haberler... ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile savaş öncesi ABD'nin Ukrayna hükümetine verdiği güvenli uydu telefonu üzerinden sürekli iletişimde olduğunu yazdı.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile savaş öncesi ABD'nin Ukrayna hükümetine verdiği güvenli uydu telefonu üzerinden sürekli iletişimde olduğunu yazdı.

CNN'in üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'li ve Ukraynalı yetkililer arasındaki en güvenli görüşmeler ABD'nin Kiev Büyükelçiliği üzerinden kuruluyordu.

Ancak ABD, Kiev Büyükelçiliğini tahliye etmeye karar verince bu iletişim kanalı kesildi. Bunun üzerine ABD yönetimi, Rus işgali durumunda Ukraynalı yetkililer ile iletişimde kalmak için Ukrayna hükümetine güvenli uydu telefonları gönderdi.

Söz konusu güvenli uydu telefonları sayesinde ABD yönetimi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy ile hareket halindeyken bile iletişimde kalabiliyor.

Ayrıca ABD yönetimi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ya da benzer bir telefon verdi. Söz konusu telefonların elektrik gerektirdiğini belirten yetkililer, ancak gerekli durumlarda telefonların arabaya da bağlanabildiğini aktardı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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