Son Dakika | Cizre'de yılbaşı gecesi 1492 polis görev yaptı
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Son Dakika | Cizre'de yılbaşı gecesi 1492 polis görev yaptı

01.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:36
Son Dakika | Cizre'de yılbaşı gecesi 1492 polis görev yaptı

Son dakika gündem haberi... Şırnak'ın Cizre ilçesinde yılbaşı gecesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 1492 polis görev yaptıİlçede yaşanabilecek olaylara hızlı müdahale edilmesi amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yılbaşı gecesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 1492 polis görev yaptı

İlçede yaşanabilecek olaylara hızlı müdahale edilmesi amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.

Gece boyunca görev yapan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yollarda ve parklarda denetim yaptı.

Tedbirler kapsamında 58 uygulama noktası ve 1492 polisle sabit yol uygulamaları, yaya devriyeleri ve farklı güvenlik kontrol noktaları ile güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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