Son Dakika | Cizre'de polisten çocuklar için sinema etkinliği

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Umuda Açan Nergis Çiçekleri ile Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 100 minik öğrenci için sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden yapılan açıklamada, okullarından alınan anaokulu öğrencilerinin sinemada animasyon filmi izledikleri kaydedildi.

Projenin, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir role sahip olan sinema ile ilk buluşma yaş ortalamasını düşürmek, güzel bir gün geçirmelerine ve hayal güçlerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

"Bir çocuk sevindirmek her şeye değer, bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir." ifadelerine yer verilen açıklamada, bundan sonra da okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sinema etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.

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