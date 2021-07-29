Son Dakika | Cizre'de polis ekipleri parklardaki vatandaşlara aşı ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttı
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Son Dakika | Cizre'de polis ekipleri parklardaki vatandaşlara aşı ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttı

Son Dakika | Cizre'de polis ekipleri parklardaki vatandaşlara aşı ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttı
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park ve çay bahçelerinde vatandaşlara Kovid-19'a karşı aşının önemini anlattı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park ve çay bahçelerinde vatandaşlara Kovid-19'a karşı aşının önemini anlattı.

Ülke genelinde aşı oranının artırılması için yürütülen çalışmalara polis ekipleri de destek veriyor.

Cizre'de Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Dicle Nehri kenarında bulunan parklarda vatandaşlarla görüştü, salgınla mücadele uygulanması gereken tedbirleri anlattı, aşının önemi ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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