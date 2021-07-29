Son Dakika | Cizre'de polis ekipleri parklardaki vatandaşlara aşı ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttı

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park ve çay bahçelerinde vatandaşlara Kovid-19'a karşı aşının önemini anlattı.