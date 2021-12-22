Son dakika: Cizre'de Emniyet Müdürlüğü öğrencilere yönelik gitar ve bağlama kursu düzenledi

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik gitar ve bağlama kursu düzenlendi.

Çocukların bilinçlenmesini sağlamak, suçtan ve suç ortamlarından uzak kalmalarını sağlamak, sosyalleşmeye katkı sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" isimli proje doğrultusunda Menderese Ortaokulunda bağlama ve gitar kursu açıldı.

Kursun açılışı, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından yapıldı.

Öztürk ve İke açılışın ardından kursa katılan öğrencilerle görüştü.

Kursta 20 öğrenciye 6 ay boyunca bağlama ve gitar eğitimi verilecek.