Son Dakika | Cizre'de el bombasıyla yaralanan korucubaşına daha önce de saldırı olmuş (2)

ŞIRNAK (DHA) - KORUCUBAŞI SALDIRI ANINI ANLATTI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Pkk'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile düzenlemiş olduğu bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulan güvenlik korucubaşı Emin Negiz, saldırı anını anlattı. Hastanede tedavisi süren Negiz, bu tür saldırıların terörle mücadelede kendisine güç verdiğini söyledi. Yaşanan bu saldırının ilk ve son saldırı olmayacağını ifade eden Negiz, "Dün gece Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkiinde güvenlik korucusu arkadaşlarla oturuyorduk.O esnada güvenlik korucusu arkadaşıma 'haydi çarşıya gidelim' dedik. Arabayla geriye çıktığımız esnada arabanın ön tarafından bir ses geldi. Arkadaşım da kafasını camdan çıkartıp yere bakınca siyah bir poşet olduğunu söyledi. Ben de arabamı sol tarafa park edip yerdeki poşete baktım. Poşetin ağzını açınca poşetin ağır olduğunu fark ettik. Poşeti daha fazla ellemeden emniyeti arayıp şüpheli paket ihbarı yaptığım esnada bunlar el bombası düzenekli patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirdiler" dedi.

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