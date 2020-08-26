Son dakika... Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi (2)
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Son dakika... Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi (2)

Gelen son dakika haberlerine göre SİİRT BAŞSAVCILIĞI VE BARO, TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİSiirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına itiraz etti.

Son dakika... Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi (2)
26.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:21

SİİRT BAŞSAVCILIĞI VE BARO, TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına itiraz etti. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda, Musa Orhan'ın yeniden tutuklanması talep edildi.  

İtirazla ilgili Siirt Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk aşamadan bu yana Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu'muzla beraber, dosyanın her aşamasında takipçisi olduğumuz gibi verilen bu kesin tahliye kararına karşı da itirazımızı dosyaya sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca asıl mahkemesi olan Siirt 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne de sanık hakkında tutuklama kararı verilmesi için dilekçemizi sunmuş bulunmaktayız. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz" denildi.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
KADINIM BEN: Allah belasini versin. Devlet gorevini yapsin. O adam muebbet alsin.
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