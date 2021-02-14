Son Dakika | Cinnet getirip eşini öldüren ve 2 çocuğunu yaralayan boya ustası tutuklandı
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Son Dakika | Cinnet getirip eşini öldüren ve 2 çocuğunu yaralayan boya ustası tutuklandı

14.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:49
Son Dakika | Cinnet getirip eşini öldüren ve 2 çocuğunu yaralayan boya ustası tutuklandı

Son dakika habere göre İZMİR'in Bergama ilçesinde, 11 Şubat günü cinnet getiren Baykent Üzüm (42), eşi Saime Üzüm'ü (40) bıçaklayarak öldürüp, çocukları Hamit Fatih (9) ve Zehra Üzüm'ü (5) yaraladıktan sonra, aynı bıçağı göğsüne saplayıp, intihar girişiminde bulundu.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, 11 Şubat günü cinnet getiren Baykent Üzüm (42), eşi Saime Üzüm'ü (40) bıçaklayarak öldürüp, çocukları Hamit Fatih (9) ve Zehra Üzüm'ü (5) yaraladıktan sonra, aynı bıçağı göğsüne saplayıp, intihar girişiminde bulundu. tedavisi tamamlanan Baykent Üzüm, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Olay, 11 Şubat saat 09.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Üzüm, iddiaya göre cinnet getirip, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Saime Ü.'yü öldürdü. Ardından da çocukları Hamit Fatih ve Zehra Üzüm'ü yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak, intihar girişiminde bulundu. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Üzüm'ün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih ve Zehra kardeşler ile baba Baykent Üzüm ambulansla Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baykent Üzüm'ün, psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü. 

TUTUKLANDI 

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Baykent Üzüm polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Baykent Üzüm, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Annesi öldürülen ve babaları ise cezaevine giren iki çocuğun ise hala hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 


Son Dakika | Cinnet getirip eşini öldüren ve 2 çocuğunu yaralayan boya ustası tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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