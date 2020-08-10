Son Dakika | Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerini Suudi Arabistan'da yapacak
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Son Dakika | Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerini Suudi Arabistan'da yapacak

Son dakika gelişmesine göre Çinli ilaç şirketi CanSino, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının 3. aşama klinik denemelerini Suudi Arabistan'da yapacağını bildirdi.

Son Dakika | Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerini Suudi Arabistan'da yapacak
10.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:23

Çinli ilaç şirketi CanSino, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının 3. aşama klinik denemelerini Suudi Arabistan'da yapacağını bildirdi.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin Çin Askeri Tıp Akademisine bağlı Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü ile ortak geliştirdiği "Ad5-nCOV" adlı aşı adayının 5 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi planlanıyor.

Deneme, Riyad, Dammam ve Mekke şehirlerinde oluşturulacak test merkezlerinde yürütülecek.

Soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüs aracılığıyla insan vücuduna Kovid-19'un genetik bileşenleri aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCOV'un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri Çin'de yapılmıştı.

Bir başka şirket, Sinopharm, Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemenin çalışmalarına geçen ay Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başlamıştı.

Çin'deki aşı çalışmaları

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de de 8 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 4'ü ikinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov", SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" ve Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Askeri Tıp Akademisi ile geliştirdiği aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

27 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 27 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Klinik deneme aşamasındaki aşı adaylarından 18'i 1., 6'sı 2. ve 3'ü 3. aşama klinik denemeleri yürütülüyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 158 bini aşarken, 736 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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